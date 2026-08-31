Главный тренер Буковины Сергей Шищенко рассказал в эфире УПЛ ТВ, ожидал ли он победы в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги против Динамо именно с счетом 3:0.

Ну, так не верил, что такое возможно, 3:0. Я всегда верю, что с каждой командой можно играть, можно побеждать. Конечно, мы настраивались на то, чтобы забрать очки у Динамо, но чтобы так…

Это что-то невероятное, это история. Я уже говорил, что каждая игра, каждая победа, каждое поражение – это история для клуба, для города. Я хочу поблагодарить наших болельщиков за такую поддержку, игроков, персонал клуба, что мы на этой неделе работали очень хорошо и настраивали ребят на такой непростой матч.

На установке я сказал, что если мы будем действовать дисциплинированно и агрессивно в атаке, то обязательно победим – так и вышло. Замечательные эмоции, которые очень трудно передать, потому что это что-то невероятное.

В перерыве мы всегда показываем анализ на экране, показали, какие проблемы есть у Динамо, и довели это до игроков, какие у нас были проблемы, как лучше сыграть в обороне. Это все получилось, и мы сегодня добыли очень важные три очка, которые нам просто очень важны.

Эмоциональное празднование? Да это не рывочек. Честно говоря, я так мечтал, что если мы будем побеждать, забьем мяч на последних минутах, то я проедусь на коленях. Не получилось, я так сдержался в этих эмоциях, когда мы забили третий мяч. Он был очень такой классный, такая замечательная атака.

Эпизодически я кайфовал от игры команды, когда уже при счете 2:0 у нас были чудесные выходы из обороны в атаку – то, что мы, в принципе, и хотели делать на протяжении всего матча, но Динамо, конечно… Не было этого пространства, а потом оно появилось – мы умно этим воспользовались и забили третий мяч. Поэтому да, эпизодически я кайфовал от того, что мы делали на футбольном поле.

Конечно, были ошибки, конечно, у нас были моменты, которые мы исправили в перерыве, так что этот анализ был очень важен каждую игру. Я благодарен, что мы справились с давлением, которое было, замечательно сыграли в переходных фазах из обороны в атаку. Это было очень важно.