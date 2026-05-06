Сергей Разумовский

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение по инцидентам, произошедшим во время полуфинального матча Кубка Украины между Буковиной и Динамо. Матч завершился победой киевской команды со счетом 3:0, однако после игры черновицкий клуб получил серьезные финансовые санкции.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Буковина оштрафована на общую сумму 625 тысяч гривен. Причиной стали сразу несколько нарушений регламентных норм и требований безопасности во время проведения матча.

Наибольший штраф черновицкий клуб получил за превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе. За это нарушение Буковина должна заплатить 200 тысяч гривен.

Еще 150 тысяч гривен клуб заплатит за повторное использование болельщиками пиротехнических средств. Аналогичную сумму — 150 тысяч гривен — КДК УАФ назначил за несанкционированное появление посторонних лиц в игровой зоне.

Также Буковина оштрафована на 100 тысяч гривен за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности. Отдельно клуб должен заплатить 25 тысяч гривен за скандирование болельщиками нецензурного и оскорбительного характера в адрес арбитра матча. Таким образом, общая сумма санкций для Буковины составила 625 тысяч гривен.

Дисциплинарное наказание получил и Динамо. Киевский клуб оштрафован на 25 тысяч гривен за повторное использование его болельщиками пиротехники во время матча.

Полуфинальная встреча Кубка Украины между Буковиной и Динамо завершилась уверенной победой киевлян со счетом 3:0, благодаря чему столичная команда пробилась в финал турнира.