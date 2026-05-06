Сергей Разумовский

Бавария на своем поле сыграет против ПСЖ в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона 2025/26. Первая встреча между командами завершилась результативной победой парижан со счетом 5:4, поэтому перед вторым поединком интрига остается максимально высокой.

Когда состоится матч Бавария – ПСЖ

Матч Бавария – ПСЖ пройдет уже сегодня, 6 мая. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть Бавария – ПСЖ

Ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов в Украине будет транслировать платформа MEGOGO.

Матч можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол Первый по подпискам:

MEGOPACK;

«Спорт»;

MEGOPACK N+S;

MEGOPACK Y.

Забарный может снова не сыграть за ПСЖ

По прогнозу портала FlashScore, украинский защитник Илья Забарный рискует пропустить третий матч подряд. При этом футболист не имеет травмы.

Ожидаемый состав ПСЖ, по версии FlashScore: вратарь, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Дембеле.

Таким образом, Забарный пока не попадает в прогнозируемую стартовую одиннадцатку парижского клуба.

Когда финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов сезона 2025/26 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе Ференц Пушкаш, а действующим победителем турнира является именно ПСЖ.

Напомним, в решающем матче точно сыграет лондонский Арсенал.