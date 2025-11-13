Павел Василенко

Переход юного таланта Реала Эндрика к французскому Лиону может оказаться не таким простым, как казалось. Canal+ Foot раскрыл интересные детали сделки между клубами, которые указывают на серьезность намерений мадридцев.

В этом сезоне 19-летний нападающий практически не получал шансов от Хаби Алонсо – в Ла Лиге он провел всего 11 минут в матче против Валенсии, остальное время проведя на скамейке запасных.

Чтобы не потерять игровую практику и шанс попасть в сборную на чемпионат мира, Эндрик, вероятно, проведет вторую половину сезона во Франции.

По данным Canal+ Foot, Лион заплатит Реалу 800 тысяч евро за аренду игрока до конца сезона. Часть зарплаты бразильца покроет сам мадридский клуб.

Главное требование «сливочных» – регулярная игра Эндрика. Контракт содержит пункт, который предусматривает штраф для Лиона, если нападающий не проведет по крайней мере 25 матчей. Сумма штрафа пока не разглашается.

Окончательное согласование деталей еще продолжается. Реал хочет сохранить возможность досрочно вернуть Эндрика до 31 января – в случае кадровых проблем или травм в составе. Лион, в свою очередь, стремится установить крайний срок возвращения на 15 января, чтобы иметь время подписать нового форварда в зимнее трансферное окно.

На данный момент Лион под руководством экстренера донецкого Шахтера Паулу Фонсеки занимает седьмое место в Лиге 1.