Слот в ближайшее время может покинуть пост главного тренера Ливерпуля
Руководство клуба потеряло доверие к нидерландцу
около 2 часов назад
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот в ближайшее время может быть уволен со своей должности. По информации MatchDay Central, поражение от Борнмута стало решающим для руководства мерсисайдского клуба, которое окончательно потеряло доверие к нидерландскому специалисту.
Отмечается, что в клубе уже принято внутреннее решение о прекращении сотрудничества со Слотом. В настоящее время боссы Ливерпуля активно оценивают возможные кандидатуры, которые могут возглавить команду после его отставки.
Арне Слот возглавил Ливерпуль в 2024 году, сменив на посту Юргена Клоппа. Его дебютный сезон в клубе оказался чрезвычайно успешным, ведь красные сразу стали чемпионами Англии. Однако текущая кампания складывается для команды значительно сложнее.
После 23 туров Премьер-лиги Ливерпуль занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Отставание от лидера чемпионата составляет уже 14 баллов.
Поделиться