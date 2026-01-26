Главный тренер Ливерпуля Арне Слот в ближайшее время может быть уволен со своей должности. По информации MatchDay Central, поражение от Борнмута стало решающим для руководства мерсисайдского клуба, которое окончательно потеряло доверие к нидерландскому специалисту.

Отмечается, что в клубе уже принято внутреннее решение о прекращении сотрудничества со Слотом. В настоящее время боссы Ливерпуля активно оценивают возможные кандидатуры, которые могут возглавить команду после его отставки.

Арне Слот возглавил Ливерпуль в 2024 году, сменив на посту Юргена Клоппа. Его дебютный сезон в клубе оказался чрезвычайно успешным, ведь красные сразу стали чемпионами Англии. Однако текущая кампания складывается для команды значительно сложнее.

После 23 туров Премьер-лиги Ливерпуль занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Отставание от лидера чемпионата составляет уже 14 баллов.