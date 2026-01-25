Капитан Ливерпуля и основной центральный защитник команды Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от Борнмута со счетом 2:3 в поединке 23-го тура АПЛ. Нидерландский защитник признал, что игра в обороне оставляла желать лучшего, и согласился, что именно пропущенные мячи стали ключевой проблемой в этом матче.

«Я очень разочарован. Последняя минута игры была очень тяжелой, мы очень усердно работали во втором тайме, чтобы вернуться в игру, и пропустить гол в конце матча было очень обидно. Я чувствовал, что меня заблокировали, но судья и VAR этого не учли. Я могу стоять здесь и говорить, что этого не должно было быть, но это произошло, и что есть, то есть.

Первый гол было трудно оценить, ветер сильно повлиял, поэтому было сложно. Пропустить такой гол – это не проблема, но это нехорошо. Пропустить два гола за короткий промежуток времени – это совсем не хорошо. Гол, который мы забили в первом тайме, был очень важным для импульса во втором тайме».