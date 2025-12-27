Павел Василенко

Марк-Андре тер Штеген определился со своим будущим в Барселоне и выдвинул четкое условие, при котором готов покинуть каталонский клуб. Уже известно, при каких обстоятельствах 33-летний немецкий вратарь может сменить команду.

В прошлом году тер Штеген получил серьезную травму – разрыв сухожилия надколенной чашечки правого колена. В ходе восстановления к этому добавились проблемы со спиной, что значительно усложнило возвращение на поле.

В ноябре появились первые положительные сигналы: вратарь возобновил индивидуальные тренировки и ожидал разрешения вернуться к работе с основной группой. В конце прошлого месяца он официально начал тренироваться с командой, что одновременно открыло путь к кадровым решениям в вратарской линии.

В настоящее время в заявке Барселоны также находятся Жоан Гарсия, Диего Кохен и Войцех Щенсны. Несмотря на это, тер Штеген настаивал на желании остаться в клубе.

Тем не менее, издание Sport.es сообщило о неожиданном повороте. По информации источника, немецкий голкипер не исключает ухода из Барселоны, но только при одном условии – если новый клуб будет соответствовать его статусу и уровню.

Тер Штеген не намерен спешить с решением и готов временно оставаться даже третьим номером в вратарской иерархии. В то же время такой сценарий почти наверняка означает пропуск чемпионата мира.

Интерес со стороны топ-клубов в настоящее время отсутствует. Единственным конкретным предложением стала аренда от Жироны, однако вратарь отказался от этого варианта. Также он категорически не рассматривает переходы в клубы из Ближнего Востока.

В текущем сезоне 33-летний немец провел лишь один матч – в третьем раунде Кубка Испании, где Барселона сыграла против Гвадалахары, и тер Штеген сохранил свои ворота «сухими».