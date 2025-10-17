Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген пока еще не определился с дальнейшей карьерой, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 33-летний вратарь рассматривает возможность ухода из каталонского клуба, несмотря на недавние слухи. Окончательное решение пока не принято, однако, если он останется, существует риск оказаться в роли запасного во второй части сезона, поскольку стремится получать игровую практику перед чемпионатом мира-2026.

В этом сезоне немецкий голкипер еще не выходил на поле, продолжая восстановление после серьезной травмы. Его контракт с Барселоной рассчитан до 2028 года, что дает клубу время для переговоров, но Тер Штеген ищет гарантии регулярного игрового времени.

