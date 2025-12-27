Левандовский прокомментировал возможное уменьшение зарплаты в Барселоне
Футболист напомнил о своей роли в команде
около 1 часа назад
Нападающий Барселоны Роберт Левандовски высказался по поводу слухов о возможном сокращении заработной платы в клубе, сообщает Sport.pl.
Такого разговора нет. Это зависит от планов клуба и от того, чего хочу я сам. Сейчас я не могу с полной уверенностью сказать, что если Барселона сделает предложение, я соглашусь.
Конечно, я очень уважаю Барселону и знаю, что это за клуб. Моя роль, когда я пришел в команду, заключалась в том, чтобы привить стандарты менталитета и трудолюбия, и я это делал.
Теперь я просто наслаждаюсь каждым матчем, который играю за Барселону.
Действующий контракт Роберта Левандовски с Барселоной рассчитан до завершения текущего сезона.
Также, СМИ сообщали информацию, что Роберт Левандовски склонен к переходу в Саудовскую Аравию.