Нападающий Барселоны Роберт Левандовски высказался по поводу слухов о возможном сокращении заработной платы в клубе, сообщает Sport.pl.

Такого разговора нет. Это зависит от планов клуба и от того, чего хочу я сам. Сейчас я не могу с полной уверенностью сказать, что если Барселона сделает предложение, я соглашусь.

Конечно, я очень уважаю Барселону и знаю, что это за клуб. Моя роль, когда я пришел в команду, заключалась в том, чтобы привить стандарты менталитета и трудолюбия, и я это делал.

Теперь я просто наслаждаюсь каждым матчем, который играю за Барселону.