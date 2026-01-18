Павел Василенко

Легендарный форвард Манчестер Юнайтед и лучший бомбардир в истории клуба Уэйн Руни неожиданно сделал личное признание, которое привлекло внимание футбольного сообщества. Бывший капитан сборной Англии рассказал, что полностью потерял слух на левое ухо — обстоятельство, которое сейчас непосредственно влияет на его работу телевизионного эксперта и комментатора.

Об этом Руни открыто заявил во время популярного шоу BBC «Match of the Day». Во время съемок он обратился к технической команде с просьбой изменить настройки наушника, объяснив причину зрителям прямо в эфире. Именно этот момент стал первым публичным подтверждением его проблем со слухом.

«Могу ли я использовать наушник в этом ухе?» – спросил Руни, показывая на правое, а затем добавил, что левое полностью не работает.

По словам 40-летнего экс-футболиста, в шумной обстановке ему сложно разобрать, что говорят ведущие или коллеги по студии, в частности Келли Кейтс.

Ранее Руни никогда не рассказывал об этом состоянии публично, а также не уточнил, когда именно и при каких обстоятельствах возникли проблемы со слухом. Несмотря на это, легенда Манчестер Юнайтед продолжает активную медийную карьеру, доказывая, что даже такие трудности не становятся препятствием для профессионализма.