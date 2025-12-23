Бывший форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился мнением о выступлениях нападающего Ливерпуля Уго Эките.

«Давление на него, наверное, было огромным, потому что он обошелся клубу в немалую сумму, а учитывая, что Ливерпуль приобрел еще и Флориана Вирца и Александера Исака, это тоже давило на него в плане попадания в стартовый состав.

Он самый стабильный игрок в команде по забитым голам, и в целом его игра очень хороша. Он выходит на поле с определенным настроем, что мне тоже нравится», — отметил Руни.