Руні назвал самого стабильного бомбардира Ливерпуля в этом сезоне
Англичанин похвалил французского нападающего
около 6 часов назад
Бывший форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился мнением о выступлениях нападающего Ливерпуля Уго Эките.
«Давление на него, наверное, было огромным, потому что он обошелся клубу в немалую сумму, а учитывая, что Ливерпуль приобрел еще и Флориана Вирца и Александера Исака, это тоже давило на него в плане попадания в стартовый состав.
Он самый стабильный игрок в команде по забитым голам, и в целом его игра очень хороша. Он выходит на поле с определенным настроем, что мне тоже нравится», — отметил Руни.
В сезоне 2025/26 Эките сыграл 24 матча, забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу.
Ранее стало известно, что звезда Ливерпуля пропустит решающий матч против Украины за выход на ЧМ.
