Где и когда смотреть матчи сборной Украины на Евро-2026
Турнир пройдет в Уэльсе
около 4 часов назадПодписаться в
Фото: УАФ
Финальная стадия чемпионата Европы-2026 среди юношей до 19 лет состоится с 28 июня по 11 июля в Уэльсе. Среди участников турнира есть и сборная Украины, которую возглавляет Дмитрий Михайленко.
Кто будет транслировать турнир в Украине?
- На медиасервисе MEGOGO поединки будут доступны в разделе «Спорт» (по подписке), а также на бесплатном телеканале «MEGOGO СПОРТ» (в сетях Т2 и кабельного ТВ).
- На платформах «Суспільне Спорт» и местных каналах «Суспільного» будут транслироваться все матчи сборной Украины на турнире, а также один поединок каждого игрового дня.
Расписание матчей сборной Украины U-19 на Евро-2026
- Хорватия (U-19) – Украина (U-19) – 29 июня, 22:00
- Сербия (U-19) – Украина (U-19) – 2 июля, 20:00
- Украина (U-19) – Италия (U-19) – 5 июля, 18:00