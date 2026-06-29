«Динамо» не отпустило талантливого вингера в сборную Украины на Евро
Турнир стартует уже сегодня
около 4 часов назадПодписаться в
Богдан Редушко. Фото: ФК Динамо
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко сообщил, что вингер Динамо Богдан Редушко не сможет помочь команде на Евро-2026.
«К сожалению, Динамо не отпустило Богдана. Хотя мы и предлагали взять его только на две игры и отпустить после второго матча с сербами, к сожалению, руководство и Игор Костюк не пошли нам навстречу. Жаль, но что поделать? У нас есть другие игроки, которые готовы поддержать», – приводит слова Михайленко «Суспільне».
Команда Михайленко на групповой стадии Евро-2026, который будет проходить с 28 июня по 11 июля в Уэльсе, выступит в квартете В вместе с Хорватией, Италией и Сербией.
29 июня Украина в 1 туре Евро-2026 сыграет против Хорватии (22:00).