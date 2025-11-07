Нещерет дал характеристику сопернику Динамо, которого разгромили в Лиге конференций
Под горячую руку попал Зриньски
около 1 часа назад
Руслан Нещерет / Фото - ФК Динамо Киев
Голкипер Динамо Руслан Нещерет подвел итоги матча 3 тура Лиги конференций против Зриньски (6:0). Его слова приводит Sport.ua.
Да я бы не сказал, что это плохая команда. Просто, когда мы заведены на сто процентов, когда у нас, можно сказать, получается всё, что мы хотим делать и что мы должны делать - счёт на табло. Я считаю, что это хорошо, что мы сегодня переломили, можно сказать, и свою серию, а может - и их победную серию. Я считаю, что мы на правильном пути, - рассказал Нещерет.
Динамо набрали первые 3 очка и сразу же вошло в топ-24 турнирной таблицы ЛК. Киевляне обошли в частности Зриньски по дополнительным показателям.
