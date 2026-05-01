Сергей Разумовский

Статистический портал SofaScore представил символическую сборную по итогам очередного игрового дня Лиги конференций, в которую вошли футболисты, продемонстрировавшие лучшие индивидуальные показатели в своих матчах.

Среди одиннадцати лучших оказался и центральный полузащитник Шахтера Олег Очеретько. Украинский хавбек провел на поле 83 минуты в матче против Кристал Пелас (1:3) и стал одним из ключевых игроков своей команды. В течение встречи он отметился забитым мячом, активно работал в центре поля и помогал как в создании атак, так и в оборонительных действиях. Также футболист получил желтую карточку. По итогам матча аналитики SofaScore оценили его выступление в 7,7 балла.

Заметное представительство в символической сборной имеет Кристал Пелас. В нее попали сразу пятеро футболистов лондонского клуба: защитники Максанс Лакруа и Тайрик Митчелл, получившие по 7,0 балла, а также игроки атаки Йорген Ларсен и Исмаила Сарр — оба с оценкой 7,7. Наивысший балл среди всех участников первого игрового дня полуфинальной стадии получил полузащитник Даичи Камада. Его выступление было оценено в 8,3 балла, что стало лучшим показателем среди всех игроков.

Ответный матч между Шахтером и Кристал Пелас состоится 7 мая. Именно эта встреча определит, какая из команд продолжит борьбу за трофей Лиги конференций и получит путевку в финал турнира.

