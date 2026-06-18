Сергей Разумовский

Томаш Кендзёра близок к возвращению в Динамо. Киевский клуб уже согласовал все ключевые условия трансфера 32-летнего защитника ПАОКа.

По информации «ТаТоТаке», руководство Динамо накануне вечером окончательно согласовало детали перехода польского футболиста. Ожидается, что Кендзёра подпишет с киевлянами контракт, рассчитанный на два года.

Переход не будет бесплатным для украинского клуба. Динамо должно выплатить ПАОКу компенсацию в размере около 1 миллиона евро. Это связано с тем, что греческий клуб в межсезонье воспользовался дополнительной опцией и продлил контракт с защитником до июня 2027 года.

Кендзёра хорошо знаком болельщикам Динамо, ведь ранее уже выступал за киевскую команду. Его возвращение может стать важным кадровым усилением для обороны перед стартом еврокубковой кампании и новым сезоном.

Дополнительной интриги ситуации добавляет возможное противостояние Динамо с ПАОКом в квалификации Лиги Европы. Ранее стало известно, что эти команды встретятся во втором раунде отбора, если киевляне пройдут Университатю Клуж.