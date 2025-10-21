Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко прокомментировал ничью в матче девятого тура украинской Премьер-лиги против Вереса (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба ровенчан.

Самое главное, мы не использовали возможности, которые создали. А когда не забиваешь - очень трудно говорить о качестве игры. Потому что всё, что мы делаем - мы делаем, чтобы забить мяч. Когда забитых мячей нет - никто не видит той работы, которую команда проделала, чтобы добраться до ворот соперника.

У нас была одна цель с Вересом - это победа. Три очка взять не удалось, но спасибо ребятам за характер. К сожалению, пропустили гол, который даже не знаю, как описать. На мой взгляд, это была даже не удар, а подача.

Могу только похвалить игроков, которые вышли на замену. Они действительно добавили, и команда сделала всё возможное, чтобы взять три очка. Даже не одно, а все три. Потому что мы даже при счёте 1:1 стремились взять три очка в этом матче.

Мы знали, что здесь будет очень тяжело играть. Всем тяжело, не только Александрии. Потому что в Ровно есть болельщики. Это то, чего сейчас не хватает в большинстве городов и стадионов нашей страны. Здесь есть болельщики, которые очень горячо поддерживают свою команду, и Верес дома всегда играет очень агрессивно, очень дисциплинированно.