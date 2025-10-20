Новичок Вереса Ростислав Тарануха дебютировал за клуб в матче 9-го тура УПЛ против Александрии (1:1). Футболист поделился оценкой своего выступления, его слова передает пресс-служба ровенчан.

Получил больше удовольствия от игры, чем ожидал. От этого стадиона, от этой невероятной атмосферы. У Вереса невероятные болельщики, невероятная поддержка. Я это почувствовал. Сегодня был настоящий бой на футбольном поле. Мы отдали игре все силы. Конечно, обидно терять победу на последних минутах. Потеряли два очка. Но, можно сказать, одно в актив себе записали.

Я старался быть полезным команде. Пытался выгрызать мячи у соперников. Очень хотелось забить в дебютном матче - к сожалению, не удалось. Буду работать, чтобы забить в следующей игре. Должен сказать, что в новой команде чувствую себя очень комфортно. Все меня поддержали и я чувствовал эту энергию команды.