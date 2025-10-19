Верес упустил победу над Александрией в добавленное время
Команда из Ровно не удержала победный счёт
33 минуты назад
Верес - Александрия/фото: Верес
Верес сыграл вничью с Александрией (1:1) в девятом туре чемпионата Украины.
Хозяева вышли вперед на 56-й минуте после впечатляющего гола Костянтиноса Стамулиса. Грек получил передачу от Эрена Айдина и с острого угла пробил, оформив свой первый мяч за Верес.
Александрию спас Хуссейн Туати на 90+3 минуте после паса Матеуса Амарала.
После этой встречи Верес занимает 12-е место в турнирной таблице с 9 очками, а Александрия расположилась на 13-й позиции, имея в активе 8 баллов.
Украинская Премьер-лига. 9-й тур
Верес – Александрия – 1:1
Голы: Стамулис, 56 – Хуссейн, 90+4