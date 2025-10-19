Верес сыграл вничью с Александрией (1:1) в девятом туре чемпионата Украины.

Хозяева вышли вперед на 56-й минуте после впечатляющего гола Костянтиноса Стамулиса. Грек получил передачу от Эрена Айдина и с острого угла пробил, оформив свой первый мяч за Верес.

Александрию спас Хуссейн Туати на 90+3 минуте после паса Матеуса Амарала.

После этой встречи Верес занимает 12-е место в турнирной таблице с 9 очками, а Александрия расположилась на 13-й позиции, имея в активе 8 баллов.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур

Верес – Александрия – 1:1

Голы: Стамулис, 56 – Хуссейн, 90+4