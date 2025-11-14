Неудачник Лиги конференций следит за самым дорогим игроком клуба УПЛ
Что известно о возможном трансфере
около 18 часов назад
Денис Марченко / Фото - ФК Оболонь
Чемпион Словакии Слован продолжает сохранять интерес к голкиперу Оболони Денису Марченко, сообщает SportArena.
18-летний вратарь завершил реабилитацию после перелома руки и уже тренируется в общей группе.
На профиле Дениса в Transfermarkt указано, что недавно его делами занялся агент Иван Ищенко, который ранее помог в переходе Якова Кинарейкина в Вильярреал.
Марченко до травмы сыграл в составе Оболони 3 матча, пропустил 1 гол и дважды сыграл "на ноль".
Контракт Дениса с Оболонью действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает Марченко в 600 тысяч евро.
