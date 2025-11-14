Чемпион Словакии Слован продолжает сохранять интерес к голкиперу Оболони Денису Марченко, сообщает SportArena.

18-летний вратарь завершил реабилитацию после перелома руки и уже тренируется в общей группе.

На профиле Дениса в Transfermarkt указано, что недавно его делами занялся агент Иван Ищенко, который ранее помог в переходе Якова Кинарейкина в Вильярреал.

Марченко до травмы сыграл в составе Оболони 3 матча, пропустил 1 гол и дважды сыграл "на ноль".

Контракт Дениса с Оболонью действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает Марченко в 600 тысяч евро.

