>

С пятницы по воскресенье состоялись матчи 12 тура УПЛ, в котором произошло много интересного. Ковалевский Колос прервал серию из шести матчей без побед, бывшая команда Бартуловича обыграла бывшую команду Скрипника, ровенский Верес выиграл второй раз подряд, а киевское Динамо де-факто сложило полномочия чемпиона Украины. Предлагаем вашему вниманию главные итоги очередного игрового уикенда в украинской национальной первенстве.

Эпицентр - Оболонь 1:2

После того, как Эпицентр победил дважды подряд, казалось, что эта команда наконец-то привыкла к УПЛ, нашла свою игру и, возможно, даже не будет плестись среди аутсайдеров в борьбе за выживание. Однако после двух побед пришли два поражения, и стало ясно, что не все так просто.

В последнем матче против Оболони все решилось буквально за 15 минут. Сначала гостей вывел вперед Денис Устименко, а через 4 минуты после этого Слободян реализовал пенальти и поставил соперника в крайне сложное положение. Шанс выбраться из него Эпицентр получил на 74 минуте, когда Сидун отыграл один мяч своей команды, однако спастись подопечным Сергея Нагорняка так и не удалось.

Кудривка - Колос 1:3

Невероятно, но факт - ковалевский Колос наконец-то одержал победу. Подобного с командой Руслана Костышина не случалось с 14 сентября, но здесь, наконец, прорвало. Хотя после первого тайма казалось, что проблемы гостей продолжатся: Колос горел 0:1 после гола Сторчоуса на 35 минуте.

Но к чести подопечных Костышина, они не опустили рук. На 69 минуте Ррапай реализовал пенальти, а в последнюю 10-минутку основного времени удалось забить еще дважды: сначала это сделал Климчук, а затем Цуриков. Таким образом, это 1:3, которые помогли Колосу остаться недалеко от претендентов на еврокубки, а Кудривке, похоже, все же будет тяжеловато избежать активной борьбы за выживание, хотя определенный запас еще есть - целых 5 баллов.

Металлист 1925 - Заря 1:3

В битве двух тренеров, Младена Бартуловича и Виктора Скрипника, с их бывшими командами фаворитом был харьковский клуб, однако Заря начала ломать планы соперника с самого начала игры. Уже на 8 минуте встречи счет в матче открыл Пилип Будковский. Хозяева ответили голом Рашици с пенальти, но уже через три минуты после него Вантух снова вывел свою команду вперед, так что на перерыв луганчане ушли в статусе лидера.

А сразу после него Слесар увеличил преимущество команды Скрипника до двух мячей, и с такой ситуацией Металлист 1925 не смог сделать уже ничего. Похоже, харьковчане, которые амбициозно начали сезон, постепенно переходят от борьбы за еврокубки к “закрепиться в УПЛ”, ведь пять матчей без побед в УПЛ бесследно не проходят, и уже отбросили команду на 9 место в турнирной таблице.

Верес - Рух 1:0

В спину Металлисту 1925 уже дышит ровенский Верес, который после длительной серии без побед выиграл уже второй раз подряд. На этот раз жертвой подопечных Шандрука стал многострадальный львовский Рух, а судьбу встречи решил единственный гол Виталия Бойко на 55-й минуте. Таким образом, Верес добыл достаточно комфортный запас в 7 баллов от зоны переходных матчей, а вот команде Федика при таком темпе остаться в УПЛ будет очень сложно.

Карпаты - Кривбасс 1:0

Один из самых интересных матчей тура мог бы сложиться по-другому, если бы не раннее удаление голкипера криворожцев Александра Кемкина уже на 20-й минуте. Но удаление произошло, и это, конечно, дало хозяевам огромное преимущество. Реализовать его Карпатам удалось в самом начале второго тайма, когда Брунинью отметился с передачи Чачуа. Эта минимальная победа подтянула Карпаты, которые очень трудно начинали сезон, в верхнюю половину турнирной таблицы, а вот Кривбасс немного отпустил тройку лидеров чемпионата.

Александрия - Полесье 0:3

Ожидаемо взяло свое в матче против проблемной Александрии житомирское Полесье. Значительно упростил жизнь гостям быстрый гол Гайдучика уже на 9-й минуте, а на старте второго тайма преимущество команды Ротаня удвоил Сарапий. Последний гвоздь в гроб коллектива из Кировоградщины забил Александр Назаренко, в очередной раз засвидетельствовав, что от Александрии образца прошлого сезона, к сожалению, не осталось ничего.

Динамо - ЛНЗ 0:1

После беспроигрышной серии в УПЛ у киевского Динамо наступила проигрышная, и команда Шовковского потерпела второе поражение в чемпионате подряд. На этот раз победа ЛНЗ над украинским грандом кардинально отличалась от 4:1 против Шахтера. Если горняков подопечные Виталия Пономарева беспощадно прессинговали, то здесь полностью отказались от этого и рассчитывали сугубо на контратаки.

В первом тайме шансов у гостей почти не было, но за считанные секунды до перерыва свой они таки нашли. Тиаре пошел гулять где-то в направлении Мариинского парка, Оба выскочил один на один с голкипером, Нещерет парировал, однако Пастух был самым расторопным на добивании.

На второй тайм черкасчане вышли тянуть время, а Динамо оказалось абсолютно беспомощным - ни одной реальной голевой возможности. На том и закончили, и по факту это поражение на 99% означает для Динамо прекращение чемпионской гонки. Конечно, в клубе будут говорить о борьбе до конца, но будем реалистами: минус 7 на экваторе сезона для нашего чемпионата - это приговор. Теперь киевлянам можно полностью сосредоточиться на победе в Кубке Украины и попытке все-таки прорваться в плей-офф Лиги конференций.

Шахтер - Полтава 7:1

Донецкий Шахтер, который второй раз подряд после еврокубков играл с новичком УПЛ, подобных проблем не имел. Горняки просто не почувствовали сопротивления от самой слабой команды УПЛ. До перерыва все было прилично - лишь два голау виконанні Марлона Гомеса та Педріньйо, який реалізував пенальті.

Избиение младенцев началось после перерыва. Сначала Галенков отыграл один мяч и, казалось, вернул в матч интригу, но дальше у Шахтера начало залетать все. Голы Эгиналду, Очеретька, Невертона, Конопли, а также автогол соперника позволили команде Турана вернуть комфортное отрыв в 4 балла от ближайшего преследователя и в 7 - от Динамо.

В материале использованы фото Getty images, УПЛ.