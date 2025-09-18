Павел Василенко

Бывший защитник Челси Давид Луиз вернулся в Лигу чемпионов впервые с ноября 2017 года, но его долгожданное выступление завершилось преждевременно и болезненно.

В среду Олимпиакос Пирей дома встречался с Пафосом в рамках группового этапа турнира. Поединок завершился 0:0, но главной драмой вечера стала ситуация с 38-летним бразильцем.

Луиз вышел в стартовом составе гостей и уверенно начал матч, демонстрируя надежную игру в обороне. Однако уже на 32-й минуте он получил мышечную травму и был вынужден покинуть поле.

Этот эпизод стал очередным ударом для футболиста, который с момента перехода в кипрский клуб страдает от проблем со здоровьем. В августе он лишь восстановился после травмы бедра, сыграв менее 80 минут в трех матчах, и теперь снова оказался вне игры.

Напомним, Давид Луиз в свое время поднимал над головой трофей Лиги чемпионов с Челси в сезоне 2011/12. Его возвращение на главную европейскую арену должно было стать символическим, но превратилось в настоящую катастрофу.