Сергей Разумовский

В полуфинале Евро-2026 (U-19) сборная Украины уступила Германии.

Украинская команда сумела навязать борьбу одному из фаворитов турнира и даже первой вышла вперед. В конце первого тайма после подачи на Глюта сине-желтые открыли счет и получили шанс уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

Однако удержать этот результат до свистка на перерыв украинцам не удалось. Уже в компенсированное к первому тайму время Штанге сравнял счет, вернув Германию в игру еще до начала второй половины встречи.

После перерыва немецкая сборная больше контролировала мяч и чаще действовала первым номером. Украинцы были вынуждены много обороняться, но при этом не отказывались от попыток отвечать контратаками. Команда демонстрировала характер, выдержку и боролась до последних минут.

Ключевой эпизод произошел уже в компенсированное время второго тайма. Германия снова воспользовалась шансом в конце игрового отрезка: Оньека удачно открылся под передачу Штанге и забил победный мяч.

Штанге стал одним из главных героев полуфинала, так как сначала отличился голом, а затем оформил результативную передачу на решающий мяч.

Благодаря этой победе Германия вышла в финал Евро-2026 U-19. В решающем матче турнира немецкая команда сыграет против Испании, которая в своем полуфинале уверенно одолела Хорватию со счетом 3:0.

Евро-2026 (U-19), полуфинал

Украина – Германия 1:2

Голы: Глют, 43 – Штанге, 45+1, Оньека, 90+1

Украина: Домчак, Кокодиняк, Шерстюк, Дигтярь (к), Малов, Сорока, Люсин, Глют, Калюжный, Сикут (Оличенко, 46), Богданов (Попов, 89).

Германия: Хелльестрн, Педроса, Эрлейн, Шметгейнс, Нинк, Кульбрех, Катович, Лум, Штанге, Реймерс (Филдс, 75), Ониека (к) (Энгельнс, 90+3)

Предупреждения: Люсин (31), Кокодиняк (44) — Реймерс (74), Шметгейнс (85)

Видео: MEGOGO