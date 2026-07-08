Денис Седашов

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 13) пробилась в 1/2 финала Wimbledon-2026, переиграв в четвертьфинале итальянку Жасмин Паолини (WTA 17). Матч длился 1 час 9 минут и завершился уверенной победой украинской теннисистки — 6:3, 6:2.

Костюк выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и за весь поединок не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта. В то же время Марта уверенно играла на приёме, реализовав 4 из 8 брейк-пойнтов. Паолини завершила встречу без подач навылет и с одной двойной ошибкой.

За выход в финал престижного травяного мэйджора Марта Костюк поборется с представительницей Чехии Линдой Носковой.

Паолини — о матче с Костюк: «Марта демонстрирует отличный теннис, это будет тяжелая битва».