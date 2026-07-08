Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 13) поделилась эмоциями от победы над Жасмин Паолини (WTA 17) и исторического выхода в полуфинал Wimbledon-2026.

Украинская теннисистка поблагодарила зрителей на трибунах за мощную энергетику и призналась, что игра на Центральном корте лондонского мейджора была её давней целью.

Я впервые играю на этом невероятном корте, и это мечта, ставшая реальностью. Всегда очень классные эмоции, когда играешь на самой большой арене, демонстрировать классное шоу и еще одержать победу. Спасибо всем за поддержку. Действительно очень приятно, когда тебя поддерживает самый большой корт Wimbledon.

Теперь мне снова играть на следующий день — еще меньше времени на восстановление.