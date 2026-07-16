Невероятная форма перед финалом! Месси отметился результативными действиями в каждом из 7 матчей ЧМ-2026
Легендарный аргентинец записывает себя в протокол во всех играх, в которых участвует
около 4 часов назадПодписаться в
Нападающий Лионель Месси продолжает блистать в составе сборной Аргентины на чемпионате мира-2026.
Капитан аргентинской команды стал одним из главных героев полуфинального матча против Англии. Месси отдал два результативных паса, которые помогли сборной Аргентины одержать волевую победу со счетом 2:1 и выйти в финал турнира.
К решающему поединку чемпионата мира Лионель подходит с впечатляющей статистикой. Аргентинец отличился результативным действием в каждом матче этого мундиаля.
Всего в семи поединках ЧМ-2026 Месси забил 8 голов и отдал 4 ассиста. Благодаря этому он является главным претендентом на Золотую бутсу турнира. Также восемь мячей забил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.
В финале чемпионата мира-2026 сборная Аргентины 19 июля сыграет против Испании.
Статистика Лионеля Месси на чемпионате мира-2026
Групповой этап. Аргентина – Алжир – 3:0
Месси: 3 гола
Групповой этап. Аргентина – Австрия – 2:0
Месси: 2 гола
Групповой этап. Иордания – Аргентина – 1:3
Месси: 1 гол
1/16 финала. Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 д.в.
Месси: 1 гол
1/8 финала. Аргентина – Египет – 3:2
Месси: 1 гол и 1 ассист
1/4 финала. Аргентина – Швейцария – 3:1 д.в.
Месси: 1 ассист
1/2 финала. Англия – Аргентина – 1:2
Месси: 2 ассиста
Всего: 7 матчей, 8 голов, 4 ассиста.
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