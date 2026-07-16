Сергей Разумовский

Нападающий Лионель Месси продолжает блистать в составе сборной Аргентины на чемпионате мира-2026.

Капитан аргентинской команды стал одним из главных героев полуфинального матча против Англии. Месси отдал два результативных паса, которые помогли сборной Аргентины одержать волевую победу со счетом 2:1 и выйти в финал турнира.

К решающему поединку чемпионата мира Лионель подходит с впечатляющей статистикой. Аргентинец отличился результативным действием в каждом матче этого мундиаля.

Всего в семи поединках ЧМ-2026 Месси забил 8 голов и отдал 4 ассиста. Благодаря этому он является главным претендентом на Золотую бутсу турнира. Также восемь мячей забил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

В финале чемпионата мира-2026 сборная Аргентины 19 июля сыграет против Испании.

Статистика Лионеля Месси на чемпионате мира-2026

Групповой этап. Аргентина – Алжир – 3:0

Месси: 3 гола

Групповой этап. Аргентина – Австрия – 2:0

Месси: 2 гола

Групповой этап. Иордания – Аргентина – 1:3

Месси: 1 гол

1/16 финала. Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 д.в.

Месси: 1 гол

1/8 финала. Аргентина – Египет – 3:2

Месси: 1 гол и 1 ассист

1/4 финала. Аргентина – Швейцария – 3:1 д.в.

Месси: 1 ассист

1/2 финала. Англия – Аргентина – 1:2

Месси: 2 ассиста

Всего: 7 матчей, 8 голов, 4 ассиста.