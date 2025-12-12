Главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч поделился мыслями после победы в матче шестого тура общего этапа Лиги Европы против Утрехта (2:1) и оценил игру украинца Александра Зинченко. Слова специалиста передает Nottinghamshire Live.

Я доволен многими ребятами. Дуглас Луис тренировался всего два дня. Обычно я так не практикую, но он подошел ко мне и сказал, что чувствует себя хорошо. Он хотел играть.

Зинни (Зинченко) проделал невероятную работу, проведя все 90 минут. Это не входило в наш план, но мы можем сделать только ограниченное количество замен. У нас вернулся Мурильо после недели болезни. Мы должны были быть с ним осторожными.

Было сложно принимать правильные решения о том, кто будет играть, кто — нет, и сколько минут они получат. Но в итоге все сложилось хорошо, так что я действительно доволен.

У нас были несколько очень важных индивидуальных выступлений и ключевых эпизодов. Я должен отметить, что Домингес тоже был великолепен. В целом, считаю, мы заслужили победу.

Это было сложно для клуба из-за количества травм — как тех, что были еще до моего прихода, так и тех, что возникли уже во время моего пребывания здесь. Некоторые очень важные игроки оказались травмированы.