Ноттингем Форест одержал выездную победу в Лиге Европы, Зинченко впервые сыграл после травмы
Украинец провел на поле весь матч
18 минут назад
Фото - Getty Images
Ноттингем Форест в гостях провел матч в рамках шестого тура общего этапа Лиги Европы. Английская команда победила нидерландский Утрехт со счетом 2:1.
Украинский защитник Ноттингема Александр Зинченко вернулся в стартовый состав после травмы и провел на поле весь матч.
Гости открыли счет в начале второго тайма, когда забил Арно Калимуэндо. Нидерландская команда ответила забитым мячом от Майка ван дер Хорна. Победу для "лесников" вырвал Игорь Жезус.
Ноттингем Форест занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги Европы, имея в своем активе 11 очков.
Лига Европы, 6-й тур
Утрехт – Ноттингем Форест – 1:2
Голы: ван дер Хорн, 73 – Калимуэндо, 52, Жезус, 88.