Роберт Левандовский снова творит историю Барселоны. Польский нападающий приблизился к десятке лучших бомбардиров каталонского гранда, совершив настоящий футбольный подвиг.

В воскресном матче против Сельты Левандовский оформил хет-трик, а Барселона одержала уверенную победу со счетом 4:2. Эти три гола стали для поляка особенными – теперь на его счету 108 забитых мячей в составе сине-гранатовых.

Этот результат позволил Роберту сравняться с Луисом Энрике, легендарным испанцем и нынешним наставником ПСЖ, который также имеет 108 голов, но достиг этого показателя за 300 матчей. Левандовский же справился с этим лишь за 159 поединков.

Таким образом поляк уже обошел Неймара (105 голов), а также таких звёзд прошлого, как Роналдиньо, Педри и Хосе Мари Бакеро.

До топ-10 бомбардиров в истории Барселоны ему осталось забить лишь 12 мячей – столько имеет Хосеп Эскола (120 голов), который в настоящее время замыкает исторический рейтинг.