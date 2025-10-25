Павел Василенко

Нападающий Барселоны Роберт Левандовский пропустит матч против мадридского Реала. Похоже, главный тренер каталонцев Ханси Флик уже знает, кто заменит поляка.

Нападающий Барселоны вернулся в клуб из сборной Польши с травмой бедра. Первоначальный прогноз предполагал 5-6 недель отсутствия.

Травма 37-летнего игрока означает, что он пропустит Эль Класико в воскресенье, 26 октября. Несмотря на это, Флик имеет все основания для удовлетворения. Ожидается, что поляк вернется в игру гораздо быстрее, чем ожидалось.

Его отсутствие в матче против Реала может быть очень болезненным для Барселоны. Однако, похоже, тренер уже определился с тем, кто выйдет в стартовом составе.

Согласно сообщению каталонского издания Sport, Ферран Торрес будет атакующей силой Барселоны во время Эль Класико, тогда как Ламин Ямаль и Маркус Рашфорд, как ожидается, будут играть на флангах.

Торрес провел очень успешную первую половину сезона. Он сыграл десять матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Испанский игрок сборной недавно имел проблемы с травмой. Как сообщает AS, нападающий Барселоны уже восстановился и несколько дней назад получил разрешение врачей вернуться в игру.