Павел Василенко

Неприятные новости поступили из лагеря лондонского Арсенала. Немецкий полузащитник Кай Хаверц снова оказался в лазарете, на этот раз из-за повреждения мышцы. По информации британских медиа, 25-летний футболист гарантированно пропустит ближайшие ключевые поединки команды Микеля Артеты – матч Английской Премьер-лиги с Брентфордом в четверг, четвертьфинал Кубка Англии, а также принципиальное северолондонское дерби с Тоттенхэмом, которое состоится на следующей неделе.

Для Хаверца это очередной удар в непростом сезоне. Немецкий универсал лишь недавно вернулся к полноценным тренировкам после серии травм, но снова вынужден сделать паузу. На старте чемпионата он получил повреждение колена, а еще ранее – в феврале 2025 года – перенес операцию на подколенном сухожилии.

В итоге после августовской травмы Хаверц сыграл всего в шести матчах во всех турнирах. В четырех других поединках, среди которых был и полуфинал Кубка лиги против Челси, он сумел отметиться двумя голами и двумя результативными передачами, доказав свою важность для команды.

Проблемы с кадрами в Арсенале лишь обостряются. Артета и без того вынужден маневрировать из-за травм Микеля Мерино и капитана Мартина Эдегора в центре поля, а на фланге атаки команде не хватает Букайо Сака. Потеря Хаверца в такой ситуации становится серьезным вызовом для «канониров» в решающий отрезок сезона.