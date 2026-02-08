Артета оценил выступление Арсенала в игре против Сандерленда
Лондонцы закрепились в лидерах
около 1 часа назад
Мікель Артета / Фото - Getty Images
Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги матча 25 тура АПЛ против Сандерленда (3:0). Его слова приводит NBC Sports.
Мы очень довольны игрой и результатом. Очень сложный матч, этот соперник действительно хороший и создает тебе проблемы. Благодаря ему этот матч был очень долгим.
Если говорить о моментах у наших ворот, то мы ничего не дали создать. Но ощущалось, что невозможно по-настоящему доминировать и контролировать игру, потому что соперник хорошо умеет срывать комбинации.
Я очень доволен тем, что игроки делают каждые три дня, им следует отдать должное», – сказал Артета.
Арсенал разгромил Сандерленд, хет-трик Палмера принес Челси выездную победу над Вулверхэмптоном.