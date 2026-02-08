Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги матча 25 тура АПЛ против Сандерленда (3:0). Его слова приводит NBC Sports.

Мы очень довольны игрой и результатом. Очень сложный матч, этот соперник действительно хороший и создает тебе проблемы. Благодаря ему этот матч был очень долгим.

Если говорить о моментах у наших ворот, то мы ничего не дали создать. Но ощущалось, что невозможно по-настоящему доминировать и контролировать игру, потому что соперник хорошо умеет срывать комбинации.

Я очень доволен тем, что игроки делают каждые три дня, им следует отдать должное», – сказал Артета.