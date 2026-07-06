Неймар официально объявил о завершении карьеры
Но пока в сборной Бразилии
23 минуты назадПодписаться в
Нападающий Сантоса Неймар после поражения Бразилии от Норвегии со счетом 1:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 публично заявил о завершении выступлений за национальную сборную.
Футболист эмоционально подытожил свою карьеру в команде Бразилии, отметив, что неоднократно пытался вернуться на свой высший уровень и помогать сборной в решающих матчах. По его словам, всё началось на стадионе МетЛайф и там же фактически завершилось, так что теперь его путь в национальной команде подошел к концу.
Я старался, старался, снова и снова. Все началось здесь, на стадионе МетЛайф, и здесь я и закончил. Теперь всё кончено.
На чемпионате мира-2026 Неймар проводил свой прощальный турнир за Бразилию. В поединке против Норвегии 34-летний форвард реализовал пенальти, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти команду от вылета. В общей сложности на турнире он успел принять участие лишь в двух матчах, провел на поле 37 минут и отметился одним голом.
За всю карьеру в сборной Бразилии Неймар сыграл ровно 130 матчей. На его счету 80 забитых мячей и 59 результативных передач, что делает его самым результативным футболистом в истории национальной команды.
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