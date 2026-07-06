Сергей Разумовский

Нападающий Сантоса Неймар после поражения Бразилии от Норвегии со счетом 1:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 публично заявил о завершении выступлений за национальную сборную.

Футболист эмоционально подытожил свою карьеру в команде Бразилии, отметив, что неоднократно пытался вернуться на свой высший уровень и помогать сборной в решающих матчах. По его словам, всё началось на стадионе МетЛайф и там же фактически завершилось, так что теперь его путь в национальной команде подошел к концу.

Я старался, старался, снова и снова. Все началось здесь, на стадионе МетЛайф, и здесь я и закончил. Теперь всё кончено. Неймар

“INTENTÉ, INTENTÉ. AHORA TERMINÓ. COMENCÉ AQUÍ, TERMINÉ AQUÍ”.



Neymar se RETIRA de la Selección de Brasil en entrevista con Globo.



Fin de una era. 💔🇧🇷 pic.twitter.com/Mi5uFghJ8O — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 5, 2026

На чемпионате мира-2026 Неймар проводил свой прощальный турнир за Бразилию. В поединке против Норвегии 34-летний форвард реализовал пенальти, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти команду от вылета. В общей сложности на турнире он успел принять участие лишь в двух матчах, провел на поле 37 минут и отметился одним голом.

За всю карьеру в сборной Бразилии Неймар сыграл ровно 130 матчей. На его счету 80 забитых мячей и 59 результативных передач, что делает его самым результативным футболистом в истории национальной команды.