Павел Василенко

Сборная Украины U-19 в матче третьего тура группы В встречалась с командой Италии. Поединок завершился минимальной победой сине-желтых со счетом 1:0. Единственный мяч на 30-й минуте забил Богдан Оличенко.

После перерыва итальянцы больше владели мячом и создали несколько опасных моментов, однако голкипер Денис Марченко несколько раз спас команду.

Команда Дмитрия Михайленко выиграла все три матча группового этапа и заняла первое место в квартете. В полуфинале Евро-2026 украинцы встретятся со сборной Германии. Матч состоится 8 июля в 21:00.

Украинская команда также гарантировала участие в чемпионате мира (U-20), который в 2027 году примут Узбекистан и Азербайджан.

Чемпионат Европы 2026, 3-й тур

Группа В

Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0

Гол: Оличенко 30.