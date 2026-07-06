Сергей Разумовский

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Бразилии уступила Норвегии.

Первый тайм прошел без голов, хотя обе команды были близки к взятию ворот. Один из ключевых эпизодов произошел после назначения скандального пенальти в ворота Норвегии за фол со стороны Кристоффера Аера. В то же время в развитии атаки Раян нарушил правила против Антонио Нусы, однако этот момент арбитры VAR даже не рассматривали. Тем не менее Норвегию спас Орьян Нюланд, который отбил удар Бруну Гимараеса с 11-метровой отметки.

Свой супермомент имела и Норвегия. Эрлинг Холанд продавил соперников, после чего мяч отскочил к Мартину Эдегору. Полузащитник пробивал с линии штрафной площади, но Алиссон совершил блестящий сейв и спас Бразилию.

После перерыва команда Карло Анчелотти ответила опасным моментом Эндрика. Винисиус Жуниор выполнил филигранную передачу на ход форварду, однако представитель Реала неудачно принял мяч, и Нюланд успел сократить дистанцию и помешал ему нанести акцентированный удар.

Позже на поле появился Неймар, однако главным героем встречи стал не он, а Холанд. Норвежский нападающий в течение десяти минут оформил дубль и фактически снял все вопросы о победителе матча. Также супефорвард догнал Месси в гонке бомбардиров (по 7 голов).

При счете 0:1 Бразилия еще пыталась спасти игру и создала несколько полумоментов. Неймар обыграл двоих соперников, но остановился на третьем; позже после борьбы мяч едва не перелетел за воротник Нюланду, однако вратарь успел среагировать. Наиболее острым был эпизод с участием Каземиро, но его прострел не нашел адресата в штрафной площади.

На последней минуте был назначен еще один пенальти. Его взялся выполнять Неймар, однако его точный удар уже не спас положение. Тем не менее, он хотя бы закончил последний ЧМ в карьере с голом.

В итоге Норвегия одержала победу и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026, где 12 июля сыграет против победителя пары Мексика – Англия. Бразилия же продолжила свою неудачную серию против Норвегии до пяти матчей. Бразильцы до сих пор ни разу в истории не побеждали этого соперника.

Чемпионат мира-2026, 1/8 финала

Бразилия – Норвегия 1:2

Голы: Неймар, 90+10 (пен.) – Холанд, 79, 90

Бразилия: Алиссон, Сантос, Данило Луис, Магальяес, Маркиньос, Каземиро, Гимараес (Лоуренсо 79), Мартинелли (Неймар 67), Раян (Данило Сантос 67), Винисиус Жуниор, Кунья (Эндрик 58)

Норвегия: Нюланд, Вольфе (Эстигор 90+5), Рюерсон (Эурснес 63), Хеггем, Аер, Берг, Берге, Эдегор, Нуса (Скьельдеруп 46), Холанд, Сорлот (Бобб 46)

Предупреждение: Неймар, 90+6