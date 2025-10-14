Нападающий Сантоса Неймар может вернуться в Европу уже в январе, сообщает SportMediaset.

По информации источника, окружение 33-летнего футболиста активно работает над тем, чтобы осуществить переход в трансферное зимнее окно. Агенты Неймара ведут активные переговоры с представителями Интера и Наполи, которые считаются главными претендентами на игрока.

С начала 2025 года Неймар выступает за Сантос. В составе бразильского клуба он провел 21 матч, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока заканчивается в конце декабря, а его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Неймар мог оказаться в составе именитого итальянского клуба.