Александр Сукманский

Сборная Нидерландов начнет выступление на чемпионате мира 2026 года матчем против Японии. Для команды Рональда Кумана это очередная попытка приблизиться к заветному титулу, который до сих пор остается недосягаемым для трижды финалистов мундиалей.

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Нидерланды уверенно прошли квалификацию, не потерпев ни одного поражения. В восьми матчах команда одержала шесть побед, дважды сыграла вничью, забила 27 мячей и пропустила всего четыре. Также оранжевые имеют впечатляющую серию в стартовых матчах чемпионатов мира — последний раз они проигрывали первый матч турнира еще в 1938 году.

Япония стала первой сборной, которая обеспечила себе путевку на мундиаль, а после завершения отбора продолжила демонстрировать убедительные результаты. Самураи выиграли шесть товарищеских матчей подряд, среди которых особенно выделяются победы над Бразилией и Англией.

Сборная Японии проведет свой восьмой подряд чемпионат мира и традиционно считается одной из самых опасных команд среди скрытых претендентов на успех. В двух предыдущих стартовых матчах мундиалей японцы одерживали победы, а на чемпионате мира 2022 года не проигрывали в основное время ни одной европейской команде.

В очных встречах преимущество остается за Нидерландами. Японская команда еще ни разу не побеждала этого соперника, добившись одной ничьей и потерпев два поражения. Одно из них произошло на чемпионате мира 2010 года.

Среди ключевых игроков Нидерландов стоит отметить Мемфиса Депая, который является лучшим бомбардиром команды и стал одним из главных творцов успешной квалификации. В составе Японии особое внимание привлекает Аясе Уэда, который непосредственно участвовал в десяти голах своей сборной во время отбора.

Перед матчем Нидерланды имеют кадровые потери: Юрриен Тимбер пропустит турнир, а основной вратарь Барт Вербрюгген получил травму в последнем контрольном матче. В японской сборной не сыграет Ватару Эндо, который покинул национальную команду и завершил международную карьеру.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Нидерланды - Япония так: коэффициент на победуНидерланды – 2.09, на победу Японии – 3.8. Кто окажется сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG! РЕКЛАМА 21+ ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129). Предложение действует с 10 июня 2026 года по 19 июля 2026 года включительно на сайте ggbet.ua на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определенных решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины). Подробности на сайте ggbet.ua. Под "3000000 грн призовых" понимается возможность принять участие в розыгрыше общего призового фонда в размере 3000000 гривен, а под получением приза - его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета. Указанные коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua актуальны по состоянию на 20:42 14.06.2026 и могут изменяться. УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.