Владимир Кириченко

Полузащитник Тоттенхэма Хави Симонс получил травму и был вынесен с поля на носилках в матче 34-го тура АПЛ против Вулверхэмптона (1:0), который прошел 25 апреля.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, у Симонса разрыв передней крестообразной связки. Нидерландец пропустит остаток сезона и вернется в строй в 2027 году.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2026

Он пропустит чемпионат мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе F, где её соперниками будут Япония, Швеция и Тунис.

