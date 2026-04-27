Звезда сборной Нидерландов пропустит чемпионат мира-2026
Он получил разрыв передней крестообразной связки в матче АПЛ
около 2 часов назад
Полузащитник Тоттенхэма Хави Симонс получил травму и был вынесен с поля на носилках в матче 34-го тура АПЛ против Вулверхэмптона (1:0), который прошел 25 апреля.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, у Симонса разрыв передней крестообразной связки. Нидерландец пропустит остаток сезона и вернется в строй в 2027 году.
Он пропустит чемпионат мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе F, где её соперниками будут Япония, Швеция и Тунис.
