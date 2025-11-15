Футбольный специалист Александр Позддеев проанализировал игру сборной Украины в матче 5 тура квалификации ЧМ-2026 против Франции (0:4). Его слова приводит «ТаТоТаке».

Конечно, Сергей Станиславович все проанализировал заранее. Хотя, ради объективности, поставил в Париже в старте Матвиенко и Малиновского, и что это изменило глобально? Ресурса, игрового у нас сейчас просто нет. Мне кажется, что в последние годы сборная Украины по своему уровню игры приближается не к лидерам европейского футбола, а к сборной Фарерских островов. Причем еще к тем, старым Фарерам, а не к нынешней, которая обыгрывает сборные Черногории и Чехии. Сейчас мы не в состоянии создать опасный момент у ворот Меньяна.

Ребров хотел максимально закрыть зоны перед своей штрафной. Самое грустное — нет у сборной Украины контригры. И это мы еще не говорим о уверенной игре Трубина, который сделал несколько классных сейвов. Понятно, что уровень украинского футбола у нас ныне слабый, и он не может сравниться с французским. Но наши игроки не могут обыграть соперника один на один, мы всего боимся. Представьте, мы бежим в атаку, рискуем, обыгрываем противника, ну и что, мы бы 15:0 проиграли? Нет, конечно. А так игра нашей национальной сборной не может никому понравиться.

