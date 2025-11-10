В ноябре национальная сборная Украины сыграет два ключевых матча в отборе к чемпионату мира-2026. Уже в четверг, 13 ноября, сине-желтые встретятся с Францией в Париже, а 16 ноября проведут домашний поединок против Исландии.

Матч с Францией состоится на стадионе Парк де Пренс в столице Франции. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Поединок Украина – Исландия пройдет в Варшаве на Стадионе Войска польского , старт матча – в 19:00.

Где смотреть матч Франция – Украина

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на бесплатном канале MEGOGO СПОРТ в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

После четырех туров отборочного цикла сборная Украины с 7 очками занимает второе место в своей группе. Франция лидирует с 10 баллами, Исландия имеет 4 очка, а Азербайджан с 1 пунктом замыкает квартет.

Напомним, что победитель группы получит прямую путевку на чемпионат мира-2026, а вторая команда сыграет в стыковых матчах плей-офф.