Павел Василенко

Дом Джейми Варди в Италии стал целью дерзких грабителей. Нападающий Кремонезе, который недавно переехал в Серию А, понёс серьёзные потери после того, как группа воров ворвалась в его виллу на озере Гарда и похитила ценности приблизительно на 80 тысяч фунтов стерлингов. По предварительным данным, злоумышленники проникли внутрь через окно и забрали ювелирные украшения, часы, наличные и другие дорогие вещи – среди которых были часы Patek Philippe.

Как сообщает Daily Mail, полиция считает, что воры специально следили за домом и выбрали момент, когда Варди был занят матчем против Ромы на выходных.

Варди и его жена Ребекка проживают в роскошном особняке стоимостью почти 2,3 млн евро в городке Сало – историческом месте, когда-то связанном с именем Бенито Муссолини.

Супруги быстро привыкли к итальянскому ритму жизни: их часто замечают в местных ресторанах и на набережной озера Гарда. Местные СМИ пишут, что семья уже хорошо интегрировалась в сообщество и наслаждается новым этапом жизни.

Летом нападающий присоединился к Кремонезе после 13 сезонов в Лестере, где он забил 183 гола. Варди называет жизнь в Италии «абсолютно блестящей», хотя и признаёт, что «тихое городок» оказалось значительно оживлённее, чем он ожидал.

После перехода в Серию А форвард забил два гола в восьми матчах.