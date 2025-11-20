Павел Василенко

Сборная Турции стала жертвой громкого ограбления после матча с Испанией, который состоялся во вторник в Севилье. В раздевалке команды преступники похитили роскошные часы стоимостью около 200 000 евро и два кольца общей суммой более 120 000 евро. Кому именно принадлежали драгоценности, пока не уточняется.

Пропажу обнаружили, когда персонал сборной вернулся в раздевалку после выполнения всех послематчевых процедур.

По последним данным, все украденные предметы уже найдены и возвращены владельцам. Полиция совершила по крайней мере один арест, но следователи не исключают возможность участия в преступлении и других лиц. В настоящее время устанавливается, был задержанный сотрудником стадиона или посторонним человеком, которому удалось проникнуть в охраняемую зону.

Оперативное раскрытие дела стало возможным благодаря слаженному сотрудничеству охранной компании Prosegur, полиции и Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Эти структуры вместе работали над поиском похищенных вещей и передачей дела в судебные органы.