Павел Василенко

Капитан мюнхенской Баварии Мануэль Ноер удивил болельщиков, выйдя на матч против Фрайбурга с новым образом – заметными усами.

Матч стал эффектным возвращением после паузы на сборные: мюнхенцы победили Фрайбург (6:2), хотя проигрывали по ходу игры 0:2. Но несмотря на голевую драматургию, взгляды фанатов и комментаторов были прикованы именно к легендарному вратарю.

Ноер, который годами ассоциировался полностью чисто выбритым лицом, на этот раз вышел на поле с усами – и этим сразу взорвал соцсети.

Как выяснилось, вратарь присоединился к кампании Movember – глобальной инициативе, в рамках которой мужчины в течение ноября отращивают усы, чтобы привлечь внимание к теме мужского здоровья, в частности к раку простаты и психическому состоянию.

Ранее в интервью журналу Gala Нойер признавался, что предпочитает ухоженный, классический вид: короткие волосы, никакой бороды.