Ноер удивил болельщиков Баварии новым образом
Известны причины таких изменений легендарного вратаря
38 минут назад
Капитан мюнхенской Баварии Мануэль Ноер удивил болельщиков, выйдя на матч против Фрайбурга с новым образом – заметными усами.
Матч стал эффектным возвращением после паузы на сборные: мюнхенцы победили Фрайбург (6:2), хотя проигрывали по ходу игры 0:2. Но несмотря на голевую драматургию, взгляды фанатов и комментаторов были прикованы именно к легендарному вратарю.
Ноер, который годами ассоциировался полностью чисто выбритым лицом, на этот раз вышел на поле с усами – и этим сразу взорвал соцсети.
Как выяснилось, вратарь присоединился к кампании Movember – глобальной инициативе, в рамках которой мужчины в течение ноября отращивают усы, чтобы привлечь внимание к теме мужского здоровья, в частности к раку простаты и психическому состоянию.
Ранее в интервью журналу Gala Нойер признавался, что предпочитает ухоженный, классический вид: короткие волосы, никакой бороды.
«Волосы должны быть короткими и аккуратными. Я не люблю длинные прически и всегда слежу за тем, чтобы у меня не было бороды», – говорил вратарь.
