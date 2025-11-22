Бавария в матче с восемью голами оформила камбэк
Разминка перед Лигой чемпионов
Бавария в домашнем матче 11 тура Бундеслиги вышла победителем в противостоянии с Фрайбургом. Матч в Мюнхене завершился со счетом 6:2.
Чемпион Германии заставил своих фанатов немного понервничать, пропустив дважды в стартовые 17 минут. Команда Венсана Компани смогла ликвидировать гандикап Фрайбурга еще до перерыва.
Во второй половине встречи Фрайбург забыл выйти из раздевалки, позволив Баварии оформить волевую победу в родных стенах.
Бундеслига. 11 тур
Бавария - Фрайбург 6:2
Голы: Карл, 22, Олисе, 45+2, 84, Упамекано, 55, Кейн, 60, Джексон, 74 - Сузуки, 12, Манзамби, 17
