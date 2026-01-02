Павел Василенко

Милан официально оформил подписание нового нападающего из Английской Премьер-лиги, однако трансфер уже вызывает много вопросов. К итальянскому гранду присоединился Никлас Фюлькруг — форвард сборной Германии, который провалил нынешний сезон в составе Вест Хэм.

32-летний нападающий так и не открыл счет своим голам в этом сезоне. Фюлькруг провел девять матчей во всех турнирах, в основном выходя на замену, а с декабря вообще перестал попадать в заявку лондонского клуба. Потеря доверия тренерского штаба сделала его уход лишь вопросом времени.

В результате Вест Хэм согласился отдать футболиста в аренду в Милан. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года и предусматривает опцию выкупа, что позволяет итальянцам в будущем полностью оформить трансфер. Для английского клуба это шанс хотя бы частично вернуть инвестиции: в 2024 году за Фюлькруга было заплачено около 27 миллионов евро.

Тем не менее, статистика нападающего за время пребывания в Англии выглядит неутешительно. В 29 матчах за «молотобойцев» он забил всего три мяча и отдал два результативных паса. Контракт Фюлькруга с Вест Хэмом действителен до лета 2028 года, но теперь его будущее будет зависеть от того, сможет ли он перезапустить карьеру в Серии А.