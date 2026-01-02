Милан получил первое предложение Фенербахче по Нкунку.
Турецкий клуб готов увеличить сумму до 30 млн евро
10 минут назад
Турецкий клуб Фенербахче активизировал переговоры по поводу трансфера нападающего Милана Кристофера Нкунку. По информации Fanatik, «желтые канарейки» направили официальное предложение в размере 20 млн евро, однако руководство «россонери» сразу отказалось.
Несмотря на первоначальный отказ, Фенербахче не собирается отступать и планирует вернуться с новым предложением, увеличив сумму до 30 млн евро. Напомним, что летом 2025 Милан выкупил Нкунку у Челси за 37 млн евро, поэтому клуб стремится максимально компенсировать свои расходы.
В текущем сезоне 28-летний француз сыграл за Милан 15 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до 2030 года.
Ранее сообщалось, что Нкунку планирует остаться в Милане до конца этого сезона.