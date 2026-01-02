Турецкий клуб Фенербахче активизировал переговоры по поводу трансфера нападающего Милана Кристофера Нкунку. По информации Fanatik, «желтые канарейки» направили официальное предложение в размере 20 млн евро, однако руководство «россонери» сразу отказалось.

Несмотря на первоначальный отказ, Фенербахче не собирается отступать и планирует вернуться с новым предложением, увеличив сумму до 30 млн евро. Напомним, что летом 2025 Милан выкупил Нкунку у Челси за 37 млн евро, поэтому клуб стремится максимально компенсировать свои расходы.

В текущем сезоне 28-летний француз сыграл за Милан 15 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Нкунку планирует остаться в Милане до конца этого сезона.