Бывший защитник Милана — о Довбике: «Я бы хорошо выглядел против него»
Алессандро Костакурта разочаровался в нападающем Ромы
около 1 часа назад
Артем Довбик/фото: Рома
Легендарный экс-защитник Милана Алессандро Костакурта выразил свое мнение о нападающих римской Ромы украинце Артеме Довбике и ирландце Эване Фергюсоне.
«Оба довольно разочаровывают... Они сейчас не очень хорошо играют. Довбик так и не восстановился, и я - первый, кто разочарован этим. Если бы я всё ещё играл, я бы хорошо выглядел против них на ранних стадиях», - цитирует 59-летнего Костакурту AreaNapoli.
В этом сезоне Довбик провел за римский клуб 14 матчей, отметившись двумя голами и двумя ассистами. Действующий контракт украинского нападающего с Ромой рассчитан до лета 2029 года.