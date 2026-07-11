Александр Сукманский

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Норвегии и Англии состоится на Hard Rock Stadium в Майами. Игра начнется 12 июля в 0:00.

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Норвегия под руководством Столе Сольбаккена уже вошла в историю, впервые выйдя в четвертьфинал крупного международного турнира. В 1/8 финала норвежцы сенсационно победили Бразилию, одержав одну из самых громких побед в истории национальной команды.

Теперь сборную Норвегии ждет еще одно серьёзное испытание. Для выхода в полуфинал ей нужно обыграть Англию — соперника, которого она ещё ни разу не побеждала на чемпионатах мира. В шести предыдущих матчах против европейских сборных на мундиалях норвежцы дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Среди них была неудача от Франции (1:4) уже на нынешнем турнире. В то же время команда выиграла 16 из последних 21 международного матча, трижды сыграла вничью и лишь дважды проиграла.

Англия вышла в четвертьфинал после драматической победы над Мексикой со счетом 3:2. Команда Томаса Тухеля провела значительную часть встречи в меньшинстве, но смогла преодолеть все трудности и пробиться в пятый подряд четвертьфинал крупного турнира.

Несмотря на успешные результаты в последнее время, статистика выступлений англичан в плей-офф чемпионатов мира против европейских соперников остается неоднозначной. Из шести последних таких матчей они проиграли пять, в том числе Франции на стадии четвертьфинала предыдущего мундиаля. В то же время нынешняя форма команды вселяет оптимизм: шесть побед и одна ничья в последних семи матчах.

История личных встреч также говорит в пользу англичан. В двенадцати последних матчах Англия одержала семь побед, трижды сыграла вничью и дважды уступила. Кроме того, англичане не пропускали в четырёх предыдущих очных встречах. Последний раз команды играли между собой в 2014 году.

Среди статистических тенденций стоит отметить, что в 11 из последних 12 матчей Норвегии забивали обе команды. Также в шести подряд официальных поединках норвежцев голы забивались после 85-й минуты. В четырёх из пяти матчей Англии на нынешнем чемпионате мира было ровно два гола во втором тайме, а в пяти из последних шести международных матчей англичане отличались после 60-й минуты.

Главной ударной силой Норвегии остаётся Эрлинг Холанд, который забивает в 14 подряд официальных матчах за сборную и за этот период отличился 27 раз. Полузащитник Англии Джуд Беллингем после дубля в ворота Мексики стал первым английским хавбеком, забившим как минимум четыре мяча на одном чемпионате мира.

В составе Норвегии под вопросом участие Давида Меллера Вольфа, который получил травму в матче с Бразилией. Англияне сможет рассчитывать на Джаррелла Квансу из-за удаления, а Джордан Хендерсон получил травму запястья после матча с Мексикой.

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