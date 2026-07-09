Павел Василенко

Сборная Норвегии обратилась к ФИФА с жалобой на условия проживания накануне четвертьфинального матча чемпионата мира против Англии. Поединок состоится в субботу на стадионе «Майами Гарденс», однако подготовку скандинавов неожиданно нарушили бытовые проблемы.

Как сообщает The Sun, команда была вынуждена покинуть отель в Форт-Лодердейле уже на следующий день после заселения. Причиной стали постоянный шум от оживленной автомагистрали и строительных работ поблизости, которые мешали футболистам нормально отдыхать. После обращения в ФИФА норвежцам позволили оперативно сменить место проживания.

«Это была непростая логистическая операция, но мы довольны новым отелем. Игроки сами настаивали на переезде, поэтому мы действовали максимально быстро. Все удалось организовать за два с половиной часа. Самое главное, что сейчас в команде чудесная атмосфера», – рассказал менеджер по логистике сборной Трулс Дейли.

Теперь норвежцы базируются непосредственно в Майами, что также сократило время в пути до стадиона, где они попытаются одолеть Англию и выйти в полуфинал чемпионата мира.