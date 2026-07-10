Павел Василенко

Сборная Англии столкнулась с серьезными кадровыми проблемами накануне четвертьфинала чемпионата мира против Норвегии. По информации Daily Mail, полузащитника Деклана Райса изолировали от команды из-за инфекционного заболевания, чтобы предотвратить возможное распространение вируса в лагере англичан.

Ситуацию усложняет то, что хавбек также имеет проблемы с подколенным сухожилием и поясницей, а болезнь лишь ухудшила его физическое состояние. Из-за этого Райс уже пропустил две тренировки, а его участие в решающем поединке остается под вопросом.

В медицинском штабе сборной заверяют, что ситуация под контролем и вспышку инфекции удалось локализовать. В то же время в команде внимательно следят за состоянием других футболистов, чтобы избежать новых случаев заболевания.

Интересно, что несколько дней назад похожие проблемы возникли и в лагере сборной Норвегии – несколько игроков также сообщали о симптомах вирусной инфекции.

Четвертьфинальный матч между Англией и Норвегией состоится в ночь на 12 июля. Для команды Томаса Тухеля возможное выпадение Райса может стать одним из самых серьезных ударов перед решающей игрой турнира.